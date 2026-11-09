Куралай Анарбекова показала себя в платье невесты (видео)
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Казахстанский продюсер и актриса Куралай Анарбекова показала себя в белом платье невесты. Видео она разместила в Instagram. Подписчики пожелали ей счастья, передает NUR.KZ.
О том, что Куралай Анарбекова стала невестой сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы. Это было летом прошлого года, однако сама актриса впервые показала кадры со свадьбы.
"Невеста", - лаконично подписала Куралай теплое видео.
На кадрах можно увидеть, как актриса в белоснежном платье на бретелях и длинной фате улыбается и смотрит на своего возлюбленного. В руках она держит нежный букет цветов. Невеста не скрывает счастья, оно светится в ее глазах.
"Красавица", "Как же здорово", "Чудесно", "Это слишком трогательно", - написали ей подписчики, в числе которых звездные коллеги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2454054-kuralay-anarbekova-pokazala-sebya-v-plate-nevesty-video/
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