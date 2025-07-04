Звезда франшизы "Брат или брак" стала невестой (фото)
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Продюсер и актриса Куралай Анарбекова стала невестой. Об этом в своем Instagram сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы и показала фото Куралай в свадебном платье, передает NUR.KZ.
36-летняя звезда франшизы "Брат или брак" выбыла из числа завидных невест казахстанского шоу-бизнеса.
"Счастье всегда приходит в свое время - для него нет слишком раннего или позднего срока. Моя подруга Куралай Анарбекова стала невестой.
Я верю, что твой избранник с чистым сердцем и широкой душой будет лелеять тебя. Желаю друзьям, которые так долго друг друга искали и нашли, вечной любви", - отметила она.
Пользователи соцсети искренне порадовались за Куралай и оставили добрые слова пожелания.
"Пусть наша красавица будет счастлива по-настоящему", "Сколько теперь будем ждать, чтобы увидеть лицо жениха", "Какая она красивая и актриса классная", "Счастья молодым", - написали в Сети.
В своем блоге несколько дней назад актриса выложила видео с кольцом.
"Что сказать на такое предложение?" - вопрошала она.
Каким был ее ответ, мы теперь знаем.
Ранее Куралай высказывалась о давлеющих стереотипах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2262267-zvezda-franshizy-brat-ili-brak-stala-nevestoy-foto/
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