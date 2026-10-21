Ставшие родителями во второй раз Дипика Падуконе и ее супруг рассекретили имя дочери

Индийская кинозвезда и модель Дипика Падуконе и ее супруг, актер Ранвир Сингх, недавно ставшие родителями во второй раз, рассекретили имя дочери, передает NUR.KZ.

Дипика и Ранвир сделали публикацию в Instagram. К слову, у Дипики в этой социальной сети почти 78 миллионов подписчиков, а у ее супруга - 48 миллионов.

Месяц назад в их семье произошло пополнение - у них родилась вторая дочь. А теперь актеры рассекретили ее имя. Малышку назвали Деви.

Ранвир и Дипика выложили теплое семейное фото, на нем они запечатлелись с двумя дочерьми.

Поклонники и коллеги актеров принялись поздравлять пару и отметили, что они выбрали очень красивое имя для своей девочки.

"Господь, благослови эту чудесную семью", "О, мой Бог, Дуа и Деви!", "Как это мило", "Теперь в семье Ранвира 3 леди", "Какое прекрасное имя", - пишут комментаторы.

Напомним, Дипика Падуконе впервые стала мамой в сентябре 2024 года. А этой весной актриса объявила о второй беременности.

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