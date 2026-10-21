Ставшие родителями во второй раз Дипика Падуконе и ее супруг рассекретили имя дочери
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Индийская кинозвезда и модель Дипика Падуконе и ее супруг, актер Ранвир Сингх, недавно ставшие родителями во второй раз, рассекретили имя дочери, передает NUR.KZ.
Дипика и Ранвир сделали публикацию в Instagram. К слову, у Дипики в этой социальной сети почти 78 миллионов подписчиков, а у ее супруга - 48 миллионов.
Месяц назад в их семье произошло пополнение - у них родилась вторая дочь. А теперь актеры рассекретили ее имя. Малышку назвали Деви.
Ранвир и Дипика выложили теплое семейное фото, на нем они запечатлелись с двумя дочерьми.
Поклонники и коллеги актеров принялись поздравлять пару и отметили, что они выбрали очень красивое имя для своей девочки.
"Господь, благослови эту чудесную семью", "О, мой Бог, Дуа и Деви!", "Как это мило", "Теперь в семье Ранвира 3 леди", "Какое прекрасное имя", - пишут комментаторы.
Напомним, Дипика Падуконе впервые стала мамой в сентябре 2024 года. А этой весной актриса объявила о второй беременности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2445750-stavshie-roditelyami-vo-vtoroy-raz-dipika-padukone-i-ee-suprug-rassekretili-imya-docheri/
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