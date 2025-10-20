"Милый сердцу уголок": звезда "Триггера" и "Невского" вернулась в Алматы спустя 36 лет
Российская актриса Виктория Маслова, известная зрителям по ролям в сериалах "Триггер", "Месть на десерт" и "Невский", опубликовала видео из Алматы, передает NUR.KZ.
На своей странице в Instagram Виктория Маслова показала кадры с прогулки в одном из алматинских дворов. Актриса написала, что прилетела "в детство" на несколько часов.
"Милый сердцу уголок… Где мы росли. Где бабушка, дедушка и дядя живы… где есть круглый аквариум с рыбками, перец "Огонек" на подоконнике… и шиповниковый сироп…
Утопающий в бабушкиных цветах балкон. Ее зоркий и строгий глаз, наблюдающий за нами с этого балкона. Ее шелковые сорочки, туфли из 60-х и спагетти в моих маленьких ручках вместо букета…
Дядины солдатики из пластилина… Первый страх от землетрясения… И мы с папой стоим возле несущей стены… Мы маленькие. У нас все спокойно. Все хорошо. Все живы. И кажется так будет всегда", - описала свои воспоминания Маслова.
Российская актриса театра и кино также уточнила, что она смогла не только побывать в знакомых местах, но и встретилась с родными, с которыми не виделась больше 30 лет.
Добавим, по информации сайта Вокруг ТВ, Виктория Маслова родилась в казахстанском Павлодаре в семье актеров Натальи и Валерия Масловых. Когда девочке исполнилось шесть лет, семья переехала в Ростовскую область на родину отца - в город Шахты.
Актриса снялась в таких сериалах как "Триггер", "Месть на десерт", "Невский", "Такси под прикрытием", "Золотое дно" и других.
Напомним, ранее российские юмористы и артисты Александр Ревва и Михаил Галустян показали видео с концерт легендарной группы Backstreet Boys в Астане.
А в начале года 50-летняя российская телеведущая, продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, зачем прилетела в Астану.
