"Я родилась в Костанае": Яна Рудковская рассказала, зачем прилетела в Казахстан

50-летняя российская телеведущая, продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, зачем прилетела в Астану, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Рудковская показала, как радушно ее встретили в столице Казахстана. В одном из роскошных отелей для нее накрыли завтрак на террасе с прекрасным видом на город. Бизнес-леди и теледива рассказала, что Казахстан - ее родина.

"Привет, Астана! Привет, любимый Казахстан! Вы знаете, наверное, что я родилась в городе Костанае. Мои бабушка и дедушка, и мама из Казахстана, и я очень люблю эту страну.

Я знаю, что у меня здесь очень много подписчиков. Я прилетела на встречу, потому что мы делаем большие наши шоу новогодние - "Щелкунчик", не только в Астане, но и в Алматы.

Астана, конечно, это любимый город, как и Алматы, который всегда встречает роскошно. Смотрите, как все красиво накрывают, даже предложили шампанским угостить", - отметила Яна поблагодарив казахстанцев за теплый прием.