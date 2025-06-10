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"Я родилась в Костанае": Яна Рудковская рассказала, зачем прилетела в Казахстан

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Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

50-летняя российская телеведущая, продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, зачем прилетела в Астану, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Рудковская показала, как радушно ее встретили в столице Казахстана. В одном из роскошных отелей для нее накрыли завтрак на террасе с прекрасным видом на город. Бизнес-леди и теледива рассказала, что Казахстан - ее родина.

"Привет, Астана! Привет, любимый Казахстан! Вы знаете, наверное, что я родилась в городе Костанае. Мои бабушка и дедушка, и мама из Казахстана, и я очень люблю эту страну.

Я знаю, что у меня здесь очень много подписчиков. Я прилетела на встречу, потому что мы делаем большие наши шоу новогодние - "Щелкунчик", не только в Астане, но и в Алматы.

Астана, конечно, это любимый город, как и Алматы, который всегда встречает роскошно. Смотрите, как все красиво накрывают, даже предложили шампанским угостить", - отметила Яна поблагодарив казахстанцев за теплый прием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254020-ya-iz-kostanaya-yana-rudkovskaya-rasskazala-zachem-priletela-v-astanu/