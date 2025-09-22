Галустян и Ревва прилетели в Астану ради концерта и поделились видео из столицы

Концерт легендарной группы Backstreet Boys в Астане посетило множество туристов, в их числе российские юмористы и артисты Александр Ревва и Михаил Галустян, передает NUR.KZ.

Мы писали, что на концерт Backstreet Boys в Астану приехало 12 тысяч туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

Так, зрителями на выступлении группы стали шоумены из России - Александр Ревва и Михаил Галустян. Своим путешествием в Астану и отрывками концерта они поделились в сторис на своих страницах в Instagram.

Александр Ревва опубликовал видео с Галустяном, в котором сказал: "Дорогие друзья, мы в Астане". Также он показал, что они смогли лично пообщаться с участниками группы до начала концерта.

А Михаил Галустян поделился несколькими видео, на которых он вместе с Реввой подпевает известные хиты группы. На видео артист показал масштабы концерта и насколько был заполен стадион.

Напомним, 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут.

Ранее музыканты показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody". Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане. Также участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием. Кроме того, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь.

