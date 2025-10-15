Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров показали кадры выписки новорожденного сына из роддома

Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова показали теплые кадры выписки из роддома. Пользователи соцсети поздравили молодых родителей, передает NUR.KZ.

"10.10.2025 Кагаров Санат Сакенович. Добро пожаловать в нашу семью", - отмечено под публикацией.

На фото можно увидеть, как счастливы молодые родители. Родные и друзья пришли на выписку Айжулдыз и малыша Саната. На фото можно увидеть певицу и актрису Жанар Айжанову, маму Айжулдыз Адайбековой и теперь уже дважды бабушку.

Роза Алкожа, Жазира Еркин, Карина Оксукпаева, Санжар Мади, Дина Толепберген и другие представили отечественного шоу-бизнеса поздравили семью.

"Добро пожаловать, Санат!", "Ути, милые", "Еще раз поздравляю! Знаю одного Саната, хороший парень. Пусть и маленький Санат вырастет настоящим мужчиной", - отметили в Сети.

Напомним, на днях Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сообщили о рождении малыша. Актриса рассказала, как назвала второго сына.

