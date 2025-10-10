Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сообщили о рождении малыша (видео)
Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова, которые этой весной заключили брачный союз, сообщили о рождении малыша и показали видео из роддома, передает NUR.KZ.
Сакен Кагаров присутствовал на родах жены. Появление на свет ребенка стало долгожданным и счастливым событием для них обоих.
"Мы тебя ждали, малыш!" - написали супруги.
Фариза Ескермес, Асель Сагатова, Zheka Fatbelly, Нургуль Мынгатова, Карина Оксукпаева, Ayree, Дамеля Sweet, Акерке Буркитбай, Диас Аблаев и другие знаменитости поздравили молодых родителей с важным событием в их жизни. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.
"Ребята, поздравляю! Восхищаюсь вами!", "Поздравляю всю вашу семью! Пусть малыш будет здоров всегда, и тебе быстрого восстановления, дорогая", "Уже видно, копия Сакеши" "Сакеша теперь батя. Поздравляю!", "Молодцы!", - написали в Сети.
Напомним, в июне супруги сообщили, что ждут пополнения в семье.
