Айжулдыз Адайбекова рассказала, как назвала второго сына

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы и актрисы Жанар Айжановой, рассказала, как назвала своего новорожденного сына, передает NUR.KZ.

Айжулдыз Адайбекова, недавно ставшая мамой во второй раз, решила пообщаться со своими подписчиками. Ее спросили, как она и ее супруг, экстрим-блогер Сакен Кагаров, назвали малыша.

"Кагаров Санат Сакенулы", - рассказала она.

Одно из значений имени Санат - это гармония.

"Мне хочется, чтобы он всегда был в гармонии с собой. Меня всегда окружают люди, у которых в имени 2 или 4 гласные буквы. Не думаю, что это совпадение, смотрите сами: маму зовут Жанар, сына Назар, мужа Сакен, а теперь и Санат", - написала Айжулдыз.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

