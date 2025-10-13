Айжулдыз Адайбекова рассказала, как назвала второго сына
Опубликовано:
Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы и актрисы Жанар Айжановой, рассказала, как назвала своего новорожденного сына, передает NUR.KZ.
Айжулдыз Адайбекова, недавно ставшая мамой во второй раз, решила пообщаться со своими подписчиками. Ее спросили, как она и ее супруг, экстрим-блогер Сакен Кагаров, назвали малыша.
"Кагаров Санат Сакенулы", - рассказала она.
Одно из значений имени Санат - это гармония.
"Мне хочется, чтобы он всегда был в гармонии с собой. Меня всегда окружают люди, у которых в имени 2 или 4 гласные буквы. Не думаю, что это совпадение, смотрите сами: маму зовут Жанар, сына Назар, мужа Сакен, а теперь и Санат", - написала Айжулдыз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2296785-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-kak-nazvala-vtorogo-syna/
