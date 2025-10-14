"Нужно время, чтобы эмоции поутихли": подавшая на развод Самойлова прервала молчание

37-летняя модель и бизнесвумен Оксана Самойлова прервала молчание после того, как подала на развод с мужем, рэпером Джиганом, от которого родила четверых детей, передает NUR.KZ.

Новость о том, что пара разводится, потрясла многих пользователей соцсети. Все с нетерпением ждали, когда супруги прокомментируют происходящее.

Однако ни Оксана, ни Джиган ничего не говорили до сегодняшнего дня. Самойлова наконец прервала молчание и написала пару строк в сторис Instagram.

"Знаю, что ждете комментарии... Но нужно время, чтобы эмоции поутихли", - отметила она.

Сторис Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Между тем под последней публикацией Джигана разгорелись обсуждения. Подписчики пытаются понять, что же происходит в их семье.

"Пусть у вас будет хорошо даже лучше. Все у вас получится, мы с вами. Не все потеряно, вы еще будете вместе, не опускайте руки, у вас прекрасные дети", "Сначала накосячит, потом песни посвящает", "Оксана, прости нашего добряка", "Ты любишь Оксану больше, чем себя? Такая любовь не может быть разрушена!", "Так, мы уже поняли, что ваш развод, это прогрев к новому шоу и треку", "Не разводитесь!" - пишут комментаторы.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. После этого Джиган представил трек.

