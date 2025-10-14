"Нужно время, чтобы эмоции поутихли": подавшая на развод Самойлова прервала молчание

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Нужно время, чтобы эмоции поутихли": подавшая на развод Самойлова прервала молчание

      Опубликовано:

      Оксана Самойлова и Джиган
      Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

      37-летняя модель и бизнесвумен Оксана Самойлова прервала молчание после того, как подала на развод с мужем, рэпером Джиганом, от которого родила четверых детей, передает NUR.KZ.

      Новость о том, что пара разводится, потрясла многих пользователей соцсети. Все с нетерпением ждали, когда супруги прокомментируют происходящее.

      Однако ни Оксана, ни Джиган ничего не говорили до сегодняшнего дня. Самойлова наконец прервала молчание и написала пару строк в сторис Instagram.

      "Знаю, что ждете комментарии... Но нужно время, чтобы эмоции поутихли", - отметила она.

      Сторис Оксаны Самойловой
      Сторис Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

      Между тем под последней публикацией Джигана разгорелись обсуждения. Подписчики пытаются понять, что же происходит в их семье.

      "Пусть у вас будет хорошо даже лучше. Все у вас получится, мы с вами. Не все потеряно, вы еще будете вместе, не опускайте руки, у вас прекрасные дети", "Сначала накосячит, потом песни посвящает", "Оксана, прости нашего добряка", "Ты любишь Оксану больше, чем себя? Такая любовь не может быть разрушена!", "Так, мы уже поняли, что ваш развод, это прогрев к новому шоу и треку", "Не разводитесь!" - пишут комментаторы.

      Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. После этого Джиган представил трек.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.