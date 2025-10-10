"А песня-то об Оксане": после того, как Самойлова подала на развод, Джиган представил трек

Российский блогер, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова, которая решила развестись с мужем, выложила трогательное видео в соцсети. А ее супруг Джиган представил песню, передает NUR.KZ.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган прожили 13 лет в браке, у них четверо детей. Ни один из супругов пока не прокомментировал происходящее, однако Оксана выложила в Сеть новое видео. На кадрах она запечатлелась вместе с матерью, которая гладит ее по голове.

"Мам, твоя девочка так устала быть сильной", - написала она, добавив смайлик в виде разбитого красного сердечка.

Она объяснила, почему это произошло.

"Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной", - добавила она.

"Ты уже давно не жена Джигана, это он теперь муж Самойловой", "А рядом в самые трудные моменты остается только мама", "Во всех новостях, что Оксана подала на развод", "Оксана, дайте себе время отдохнуть от всего, пусть все идет своим чередом", "Ребят, это пиар ход, у джиги трек вышел, который противоречит этой новости", - написали в Сети.

Между тем Джиган презентовал новый трек "Раз и навсегда".

"Любовь и вера всегда побеждают!" - написал он в соцсети.

"А песня-то об Оксане", "Все наладится, мужик", "Очередной хит. Пусть все будет хорошо в вашей семье", "Началось, сейчас прощение через Сеть, потом воссоединение - по-моему, сценарий не меняется", "Да кто вам сказал, что они разводятся?! Все у них прекрасно", "Оксана, он тебя любит", - отреагировали подписчики.

Напомним, недавно стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом.

