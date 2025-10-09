Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака - информация об этом появилась в ряде российских СМИ. Пара воспитывает четверых детей.
Как пишет Woman.ru, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет семейной жизни. Последние месяцы пара не комментировала свои отношения и предпочитала проводить время раздельно.
Сообщается, что она была на неделе моды в Париже одна без своего супруга.
По информации Mash, Самойлова подала заявление о разводе в суд еще 6 октября. Издание публикует данные с сайта суда. Оксана Самойлова значится в деле в качестве истца - ее супруг Джиган (наст. имя Денис Устименко) является ответчиком.
Подчеркивается, что пара уже дважды пыталась развестись ранее. Например, в 2023 году вокруг пары ходили слухи об их скором разводе. Тогда Оксана заявляла, что Денис все время пытается помириться с ней после произошедшей ссоры, в том числе в эфире различных шоу.
