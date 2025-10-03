"Ты не понимаешь, как жила без детей и как выживаешь с ними": Байзакова о материнстве

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова, звезда фильма "Портье: мальчик на побегушках", ожидающая третьего малыша, рассказала, как ее изменило материнство, передает NUR.KZ.

Айжан уже имеет опыт воспитания двух сыновей. У них совершенно разные характеры, об этом она говорила ранее.

"После рождения детей ты становишься и бесстрашной, и тревожной одновременно. У тебя появляется много новых страхов, появляется эмпатия к окружающим и в то же время настороженность.

Ты не понимаешь, как ты жила без них, и не понимаешь, как выживаешь с ними. И еще я поняла - легче не будет, каждый возраст ребенка сложен по-своему и прекрасен", - рассказала Айжан, показав фото с младшим сыном.

"Нурбек 2! Теперь бы Айжан 2. Сладкие", "Вы прям родили маленького двойника Нурбека", "Айжан, будьте счастливы, вы просто расцветаете рядом с супругом и материнство вам идет очень, заметно похорошели", - написали ей пользователи соцсети.

Напомним, Айжан Байзакова сообщила о третьей беременности.

