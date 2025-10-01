"Как думаете, это мальчик или девочка?": Айжан Байзакова сообщила о третьей беременности

Казахстанский блогер-миллионник и актриса Айжан Байзакова сообщила о третьей беременности и рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, передает NUR.KZ.

Недавние подозрения подписчиков Байзаковой оправдались - блогер оказалась беременна. Новость была неожиданной и для нее самой, поскольку она планировала пополнение не так скоро после вторых родов. Однако радостное событие обернулось проблемами.

"Я прошла дикий токсикоз, и думала, на этом все. Но у меня появляется угроза и кровотечение. И я две недели была на сохранении в больнице", - рассказала она.

Сейчас Айжан на 5-м месяце беременности.

"Я все доверила Аллаху с мыслью "если все суждено, все будет хорошо". Не надо нервничать, просто доверься и перестань стрессовать, лучше от этого не будет.

И хочу передать лучики тепла всем девушкам, которые переживают сложную беременность", - написала Айжан.

Она сообщила, что в эту субботу у них будет гендер-пати.

"Как думаете, это мальчишка или девочка?" - спросила она своих подписчиков.

Недавно Айжан Байзакова рассказала о своих сыновьях.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

