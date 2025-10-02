Еще одна келин Гульзиры Айдарбековой сообщила о беременности (видео)
Опубликовано:
В доме продюсера Гульзиры Айдарбековой вновь ожидается пополнение. Ее средний сын Аян и келин Айгерим ждут третьего ребенка. Об этом стало известно в соцсети, передает NUR.KZ.
Айгерим Саркенова выложила в соцсети видео, которое объяснило ее "интересное положение". На кадрах можно увидеть руки Аяна Нуртаса, он поднимает их, а под ними руки супруги, затем ручки детей, которые прикрыли фото УЗИ, на нем можно разглядеть маленький плод.
"Такие дела", - гласит подпись к видео.
Пользователи соцсети порадовались за молодую семью.
"Этот год для Гульзиры Айдарбековой стал богатым на внуков", "Жулдыз родила, Индира на подходе и тут Айгерим в ожидании чуда", "Жаным, поздравляю вас. Это такое счастье", "Вау, какая классная новость", - отреагировали подписчики.
Напомним, в конце августа стало известно, что родила жена Кайрата Нуртаса, старшего сына Гульзиры Айдарбековой. Спустя несколько дней младшая келин Айдарбековых сообщила радостную новость, что беременна.
