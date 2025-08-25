В семье Кайрата Нуртаса ожидается еще одно пополнение (фото)
Опубликовано:
Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса сообщил в соцсети радостную весть - они с супругой ждут первенца. Пользователи Instagram поздравили Зангара и Индиру, передает NUR.KZ.
На страничках Зангара Нуртаса и Индиры Мауленовой появились теплые фотографии. Индира показалась с округлившимся животом - молодые люди поспешили поделиться своей радостью.
"Наша счастливая семья скоро пополнится еще одним биением сердца. Слава Богу, наше маленькое чудо уже в пути", - отметили супруги.
"Какая прекрасная новость", "Дорогие, поздравляю вас", "У Индиры легкая дорога, она вошла в дом как келин и сразу же Жулдыз (супруга Кайрата Нуртаса - прим. ред.) стала мамой", "Вчера только кто-то писал, почему твоя жена не рожает, теперь их рты закрылись", "Сладкие такие", - пишут комментарии в соцсети.
Мы также писали, что Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, выложила трогательное видео с малышом. Пол новорожденного ребенка Кайрата Нуртаса стал известен - у супругов родилась девочка.
