"Когда уважаешь себя, то не ведешь двойную жизнь": Алсу по поводу измен в браке

42-летняя российская певица Алсу, которая не так давно развелась, поразмышляла на тему измен в браке. По ее мнению, быть верным - это выбор мужчины, который уважает свою супругу, передает NUR.KZ.

Алсу отметила, что тема измены в браке неувядающая и люди по-разному воспринимают неверность.

"Кто-то говорит, это всего лишь инстинкт, природа. Ну подумаешь. Кто-то уверен, что измена - это признак незрелости, неспособности быть в настоящих, честных, взрослых отношениях.

Есть мнение: если уж влюбился в другого — не обманывай, не живи на два фронта. Заверши одно и начни другое, по-честному.

И вот еще одна мысль, которую я слышу очень часто: "99% мужчин изменяют. Это просто так устроено. Мудрая женщина должна закрыть глаза и сохранить семью".

Честно? Мне это видится не мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь и "тыл", и "фронт", и при этом ничего не терять. А где в этом женщина? Ее чувства, ее границы, ее достоинство?" - вопрошает певица.

У человека в отличие от животного есть интеллект и способность к анализу и выбору, а также сознание и сердце, поэтому быть верным или неверным - это осознанное решение, считает певица.

"Верность - это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю, когда ты уважаешь себя и другого, ты не строишь двойную жизнь.

А если любовь ушла — можно уйти честно. Без предательства, без тайных игр. Для меня это про взрослость. Про уважение. Про правду.

Потому что мне хочется быть в отношениях, где есть чистота. Где есть доверие", - заключила она.

Ранее Алсу прокомментировала свой развод с Яном Абрамовым. Она также призналась, что будет поддерживать общение с бывшим мужем ради троих детей.

