"Начинается новая глава": Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым

Российская певица Алсу прокомментировала свой развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Артистка отметила, что начинается новая глава в ее жизни, передает NUR.KZ

Алсу и Ян Абрамов официально развелись. Как пишет Telegram-канал Baza, слушание состоялась в Пресненском районном суде Москвы.

"Совсем недавно выяснилось одно обстоятельство, по которому действительно этот брак больше существовать не может. Это конец", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Алсу выложила новый пост в своей ленте в Instagram.

"Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава", - написала певица.

"Достойнейшая дочь своего отца. Какие же красивые глаза у вас. Вы прекрасны, Алсу", "А дальше вы будете только еще счастливее! Желаю вам наилучших перемен!", "Это будет счастливая глава", - поддержали ее фанаты.

Напомним, весной фанатов Алсу взволновала новость о ее предстоящем разводе. Супруги прожили в браке 18 лет. У Алсу и Яна Абрамова трое детей - Сафина, Микелла и Рафаэль.