Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Начинается новая глава": Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым

Опубликовано:

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

Российская певица Алсу прокомментировала свой развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Артистка отметила, что начинается новая глава в ее жизни, передает NUR.KZ

Алсу и Ян Абрамов официально развелись. Как пишет Telegram-канал Baza, слушание состоялась в Пресненском районном суде Москвы.

"Совсем недавно выяснилось одно обстоятельство, по которому действительно этот брак больше существовать не может. Это конец", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Алсу выложила новый пост в своей ленте в Instagram.

"Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава", - написала певица.

"Достойнейшая дочь своего отца. Какие же красивые глаза у вас. Вы прекрасны, Алсу", "А дальше вы будете только еще счастливее! Желаю вам наилучших перемен!", "Это будет счастливая глава", - поддержали ее фанаты.

Напомним, весной фанатов Алсу взволновала новость о ее предстоящем разводе. Супруги прожили в браке 18 лет. У Алсу и Яна Абрамова трое детей - Сафина, Микелла и Рафаэль.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154255-nachinaetsya-novaya-glava-alsu-prokommentirovala-razvod-s-yanom-abramovym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie