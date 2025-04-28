Откровение Алсу касательно развода вызвало обсуждение в Сети

Алсу сделала заявление касательно ее развода с Яном Абрамовым. Певица отметила, что будет поддерживать общение с экс-супругом ради троих детей. Пользователи соцсети оценили ее откровенность, передает NUR.KZ

Алсу отметила, что никогда не любила говорить о личном, но слухи по поводу их развода, распространяющиеся в Сети, заставили ее написать этот пост.

"Мы с моим бывшим мужем Яном Абрамовым официально расторгли брак в августе прошлого года. Это было непростым решением как для меня, так и для Яна.

Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети.

Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение", - поведала Алсу.

Певица отметила, что благодарна бывшему мужу, который, по ее словам, очень сильно любит своих детей.

"Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта. Всем добра и счастья", - заключила она.

Пост артисты вызвал обсуждение в Сети.

"Как же достойно Алсу себя ведет в этой ситуации", "Слова мудрой женщины", "Я всегда уважала Алсу", "Какая же вы деликатная, воспитанная, тонкая, благородная", "Мудрое решение", "Не вздумайте, к нему возвращаться", "Уверена, что он до сих пор любит и вас, Алсу, не только детей! Просто знает, что обратной дороги нет", "Выглядит не как закрытие темы, а как оправдание бывшего мужа и наоборот как "подогрев" уже забывшейся темы", - отметили в соцсети.

Ранее Алсу говорила, что после развода начала новую главу жизни.