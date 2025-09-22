Динара Сатжан и ее супруг отметили новоселье (видео)

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан, автор и ведущая The DS' Show, встретила первых гостей в своем новом доме. Кадры с новоселья она показала в соцсети, передает NUR.KZ.

Первыми и почетными гостями Динары и ее супруга стали самые близкие люди.

"Наше первое новоселье. Получили благословение родителей. Нурлан имам прочитал молитву", - написала она.

Традиционное шашу, цветы, подарки - гости пришли не с пустыми руками. Динара как отличная хозяйка приготовила для них богатый дастархан.

Подписчики поздравили ее с новосельем и с днем рождения. Накануне теледиве исполнилось 43 года.

"О, новоселье это классно, это круто. Красивый дом, интерьер. Желаю только счастья", "Любви и мира вашему дому", "Мне бы тоже такой дом и такого мужа", - отметили в соцсети.

Напомним, в апреле Динара Сатжан вышла замуж. А после сменила фамилию.

