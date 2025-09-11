"Не хухры-мухры": Прохор Шаляпин назвал размер предполагаемой пенсии

41-летний российский певец Прохор Шаляпин, которого в шутку называют амбассадором счастливой беззаботной жизни, рассказал о предполагаемой пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на Super.

Шаляпин вновь сумел привлечь внимание к своей персоне - артист рассказал, какую пенсию вероятно будет получать.

На премьере шоу Анастасии Волочковой "Одержимость" Прохор без утайки назвал изданию свой трудовой стаж и размер денежных выплат, которые ему положены в старости.

Он отметил, что у него есть трудовая книжка, но он сейчас "ипэшник". А на госуслугах ему пишут, что предполагаемая пенсия артиста - 25 тысяч рублей.

"Сейчас уже у меня 17 лет стажа в "Народной песне". Вы что думали? Это не хухры-мухры", — рассказал он.

Недавно неожиданное перевоплощение Прохора Шаляпина переполошило Сеть. Артист также появился в Госдуме с предложением - сократить рабочий день до минимума.

