"Не хухры-мухры": Прохор Шаляпин назвал размер предполагаемой пенсии
Опубликовано:
41-летний российский певец Прохор Шаляпин, которого в шутку называют амбассадором счастливой беззаботной жизни, рассказал о предполагаемой пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на Super.
Шаляпин вновь сумел привлечь внимание к своей персоне - артист рассказал, какую пенсию вероятно будет получать.
На премьере шоу Анастасии Волочковой "Одержимость" Прохор без утайки назвал изданию свой трудовой стаж и размер денежных выплат, которые ему положены в старости.
Он отметил, что у него есть трудовая книжка, но он сейчас "ипэшник". А на госуслугах ему пишут, что предполагаемая пенсия артиста - 25 тысяч рублей.
"Сейчас уже у меня 17 лет стажа в "Народной песне". Вы что думали? Это не хухры-мухры", — рассказал он.
Недавно неожиданное перевоплощение Прохора Шаляпина переполошило Сеть. Артист также появился в Госдуме с предложением - сократить рабочий день до минимума.
