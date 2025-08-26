"Роботы должны работать за нас": Прохор Шаляпин появился в Госдуме с предложением

41-летний российский певец Прохор Шаляпин, финалист проекта "Фабрика звезд-6", появился в Государственной думе и даже сделал свое предложение, передает NUR.KZ.

Шаляпин считает, что люди должны больше отдыхать, а чтобы облегчить их труд, работников должны сменить роботы.

"Я приехал в Госдуму с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно вообще чтобы граждане никогда не работали и получали тройную зарплату.

Я за роботизацию: роботы должны работать за нас, а мы с вами — кутить, веселиться и петь народные песни", — отметил певец.

После этого он исполнил отрывок из песни "Течет ручей" из репертуара Надежды Кадышевой.

К слову, Шаляпин ответил на критику в его адрес по поводу того, что он якобы агитирует безделье.

"На странные инициативы касаемо запрета на счастливую, праздную жизнь которую я всем желаю в своих развлекательных роликах - я отвечаю однозначно - мы с вами друзья созданы Богом для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств!!!

И вообще я считаю, что юмор и позитив - это сильная сторона любого из нас во все времена!

Я артист и шоумен, я не веду курсы, ничего не продаю и не навязываю, я только развлекаю - дайте уже нам возможность хотя бы настроение хорошее иметь при себе!!! Не запрещайте улыбаться и дышать!" - заявил Шаляпин.

