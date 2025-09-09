"Вот это поворот!": неожиданное перевоплощение Прохора Шаляпина переполошило Сеть

41-летний российский певец Прохор Шаляпин удивил своих поклонников неожиданным преображением - они заявили, что таким Прохора еще никогда не видели, передает NUR.KZ.

Новые фото проявились в Instagram-аккаунте певца. Черный аутфит, кожаные перчатки, гладко зачесанные назад волосы и пристальный взгляд в камеру - перевоплощение Прохора шокировало не только его фанатов, но и представителей шоу-бизнеса.

На некоторых фото можно увидеть Прохора в шубе, накинутой на голый торс, с кудрявыми волосами.

"Боже, да ты Джонни Депп", - воскликнула Ксения Собчак.

"В мехах и с кудрями просто роскошно", "Кайф! Такого Прохора мы еще не видели", "А я и не стара, и не богата, вообще без шансов, и замужем еще! Как жить-то дальше после увиденного?", "Чисто голливудский актер и модель из журнала", "Как будто молодой Джастин Тимберлейк", "50 оттенков Прохора", "Похож на Воланда из "Мастера и Маргариты", "Такой мистический Прохор", "Вот это поворот!" - отреагировали другие подписчики.

