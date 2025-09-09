"Вместе навсегда": сестра Димаша Кудайбергена показала свадебные фото

Младшая сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан поделилась фото со своей свадьбы - пользователи соцсети были очарованы нежными снимками, передает NUR.KZ.

Свадьба Раушан и ее возлюбленного уже отгремела, но девушка продолжает радовать подписчиков красивыми кадрами с торжества.

На кадрах Раушан - в красивом свадебном платье, а ее жених - в белом пиджаке, рубашке и черных брюках. Молодые люди не скрывают своих чувств друг к другу и буквально светятся от счастья.

"Вместе навсегда", - подписала фото Раушан.

Подписчики пожелали паре счастья и долгих лет совместной жизни.

"С первым месяцем вас, прекрасные Раушан и Ермахан! Пусть все долгие годы вашей чудесной пары будут медовыми!", "Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и вы на этих замечательных фотокадрах", "Ермахан - копия Каната Кудайбергеновича в молодости. Будьте счастливы", - написали пользователи соцсети.

Напомним, этой весной сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Позже Раушан Кудайберген поблагодарила братьев за трогательный сюрприз на "қыз ұзату".

