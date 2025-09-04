jitsu gif
      Баян Алагузова поделилась теплой фотосессией с детьми в традиционных нарядах

      Опубликовано:

      Баян Алагузова
      Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

      Отечественный продюсер и актриса Баян Алагузова вложила в соцсети фотосессию с мужем, матерью и детьми в национальном стиле - фанаты восхитились снимками, передает NUR.KZ.

      Колоритная и теплая семейная фотосессия Баян Алагузовой с родными появилась в ее блоге в Instagram. Снимки были сделаны в юрте и в саду среди яблоневых деревьев. Баян Алагузова и ее супруг Турсен Алагузов надели традиционные казахские наряды.

      Их дочери - Алма и Алиса - тоже запечатлелись на фото в красивых национальных платьях. На фото также можно увидеть маму Баян Максаткызы и ее среднюю дочь Айару. Продюсер указала локацию - это Анталья.

      "Мне одной кажется, что Алисен похожа на папу", "О Боже, какая красивая семья! Какие красивые люди", "Алиса такая мультяшная", "Баян Максатовна всем доказала, что возраст не имеет значения", "Такое чувство, что каждый родил себе по дочке", - пишут в Сети.

      Напомним, Баян Алагузова отметила первый день рождения Алмы и Алисы в стиле казахских сказок. После продюсер сообщила, что намерена снять казахскую сказку.

