"С принцессой, колдунами, айдахарами": Баян Алагузова снимет казахскую сказку

Отечественный продюсер и актриса Баян Алагузова, отметившая день рождения своих младших дочерей в стиле казахских сказок, показала фото с торжества и поделилась творческими планами, передает NUR.KZ.

На фото Баян Максаткызы запечатлелась в красивом национальном наряде с годовалой Алисой на руках. В карусели также можно увидеть ее супруга Турсена Алагузова с маленькой Алмой, а также свекровь Айару, старшей дочери продюсера. Запечатлен также момент обряда "тұсау кесу".

"Ты излучаешь ровно то, чем наполнен! Я люблю сказки, красоту, волшебство, и праздник! И да, мой следующий художественный фильм - настоящая казахская сказка с принцессой, колдунами, перілерами, Умай-ана, и айдахарами", - рассказала она.

"Какая же вы красивая, Баян Максатовна", "Смотрю на вас, и такое чувство, как будто эти девочки всю жизнь были с вами", "Все хорошо, но тюбетейку с совиным перьями не носят в таком возрасте", "Прекрасное зрелище! Наши национальные традиции, наряды, украшения", - пишут в Сети.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый день рождения Алисы и Алмы Алагузовых.

