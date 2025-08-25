В стиле казахских сказок: как прошел первый день рождения Алисы и Алмы Алагузовых (видео)

Отечественный продюсер и актриса Баян Алагузова с супругом с размахом отметили первый день рождения дочерей Алисы и Алмы в стиле казахских народных сказок, передает NUR.KZ.

Как прошел праздник в честь малышек показали в сторис сама Баян Алагузова, Айсауле Бакытбек, Аида Кауменова, Аша Матай и другие участники торжества.

Той был организован в стиле казахских народных сказок - дресс-код маленьких виновниц торжества и их родителей, а также гостей праздника соответствовал этому. Батыры-великаны и другие сказочные герои развлекали пришедших на праздник.

Было и дерево желаний, и зрелищные представления, и два гигантских сказочных торта, изготовленных в честь малышек. А также фильм, где малышки "сами рассказали" о себе и своих родителях. На сцене пели и танцевали, зажигая зал.

Девочкам провели обряд "тұсау кесу". Айсауле Бакытбек перерезала путы сестренке Алисе, а Аша Матай - маленькой Алме.

Родители именинниц исполнили песню в честь своих дочерей. Зажигательная композиция не оставила равнодушными гостей, которые пожелали семье счастья, а маленьким Алме и Алисе - долгих лет жизни.

