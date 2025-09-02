"Мама никогда не лезла в мою семью": брат Байзаковой прокомментировал свой развод

Алихан Байзаков, брат известной казахстанской блогерши и актрисы Айжан Байзаковой, прокомментировал в соцсети свой недавний развод с супругой, передает NUR.KZ.

Алихан написал пост в Instagram. Брат Айжан Байзаковой решил разъяснить ситуацию и заставить замолчать хейтеров.

"При чем тут вообще моя мама? Она никогда не лезла в мою семью и к разводу не имеет никакого отношения. Я сын своей мамы — и в этом нет ничего постыдного. Это как бы нормально. У мамы свое место, у жены свое.

Женщины, которые осуждают: не забывайте, что вы сами будущие мамы. Хотели бы вы, чтобы ваши сыновья относились к вам без уважения? Думаю, нет. Так вот, уважение к матери — это естественно", - отметил он.

Алихан добавил, что в основном его осуждают женщины.

"Сейчас время слабых мужчин и якобы "сильных" женщин. Женщины начали говорить больше, чем мужчины! Никто не хочет говорить правду — научились только "отменять" людей. Придумывать какие-то ред флаги. А мне по боку: хоть тысячу раз отмените меня", - заявил он.

Напомним, Алихан Байзаков женился в марте 2024 года и заявил тогда, что его избранница приняла ислам. Этим летом брат Байзаковой объявил о разводе.

