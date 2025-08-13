"Хочу поставить точку": брат Байзаковой сделал заявление

Младший брат известной блогерши Айжан Байзаковой, Алихан, объявил о разводе - мужчина в сторис в Instagram рассказал о случившемся, передает NUR.KZ.

По словам Алихана Байзакова, они со Стефанией приняли решение развестись.

"Хочу поставить в этом (вопросе - прим.ред.) точку раз и навсегда: мы развелись. Это было обоюдное решение", - написал блогер.

Он отметил, что с большим уважением относится ко всем своим бывшим.

"Было очень много хороших моментов и воспоминаний, но у всего есть свой конец. Вопрос считаю закрытым. Этот человек больше не имеет никакого отношения ни к моей фамилии, ни к моей семье", - добавил он.

Алихан Байзаков рассказал о разводе. Сриншот: instagram.com/baizaakov

Также Байзаков призвал отнестись с уважением к сложившейся ситуации.

Напомним, что о женитьбе брата известной блогерши стало известно весной прошлого года. В марте 2024 года Байзаков сообщил в соцсетях, что женился.

"Я даже и думать не мог, что решу жениться в 24 года. Моя женушка приняла ислам в этом году, и я подумал, а зачем тянуть, ждать идеального момента?" - написал тогда он.

За несколько месяцев до этого Алихан Байзаков угодил в скандал – молодой человек опубликовал видео из фитнес-клуба, в котором имитировал предложение руки и сердца. Однако Казнет смутило то, что последовало после: встав с колена, Байзаков начал бить грушу.

