"Хочу поставить точку": брат Байзаковой сделал заявление
Младший брат известной блогерши Айжан Байзаковой, Алихан, объявил о разводе - мужчина в сторис в Instagram рассказал о случившемся, передает NUR.KZ.
По словам Алихана Байзакова, они со Стефанией приняли решение развестись.
"Хочу поставить в этом (вопросе - прим.ред.) точку раз и навсегда: мы развелись. Это было обоюдное решение", - написал блогер.
Он отметил, что с большим уважением относится ко всем своим бывшим.
"Было очень много хороших моментов и воспоминаний, но у всего есть свой конец. Вопрос считаю закрытым. Этот человек больше не имеет никакого отношения ни к моей фамилии, ни к моей семье", - добавил он.
Также Байзаков призвал отнестись с уважением к сложившейся ситуации.
Напомним, что о женитьбе брата известной блогерши стало известно весной прошлого года. В марте 2024 года Байзаков сообщил в соцсетях, что женился.
"Я даже и думать не мог, что решу жениться в 24 года. Моя женушка приняла ислам в этом году, и я подумал, а зачем тянуть, ждать идеального момента?" - написал тогда он.
За несколько месяцев до этого Алихан Байзаков угодил в скандал – молодой человек опубликовал видео из фитнес-клуба, в котором имитировал предложение руки и сердца. Однако Казнет смутило то, что последовало после: встав с колена, Байзаков начал бить грушу.
