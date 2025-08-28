Данияр Алшинов и Ажар Кунболат показали архивные кадры с регистрации брака

Казахстанский актер Данияр Алшинов и его супруга, модель Ажар Кунболат, поделились в Instagram видео с церемонии регистрации брака - три года назад молодые люди стали мужем и женой, передает NUR.KZ.

"Сегодня мы официально стали мужем и женой", - отмечено под видео.

Именно это немного запутало подписчиков - они недоумевали, ведь супруги поженились 3 года назад. Оказалось, что это архивное видео 2022 года. На кадрах видно, как молодые люди волнуются при регистрации брака.

Данияр пытается включить на телефоне "Свадебный марш", но у него не получается сделать это сразу. Однако жених и невеста не огорчаются, ведь они счастливы.

"У нас тоже регистрация была такая, что я рыдала потом полдня", "Самая лучшая регистрация брака, которую я видела, счастья вам, одна из моих любимых пар", "Обожаю вас", "Очень круто, просто, с юмором и чистой радостью! Пусть ваше семья будет счастлива!" - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, три года назад Данияр Алшинов выбыл из числа холостяков и показал свою невесту. Позже актер рассказал, как "встретил" свою жену.

