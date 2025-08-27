"Муж раскрыл ее красоту еще больше": фанаты оценили новые фото Фаризы Ескермес из США

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", поделилась впечатлениями о поездке в США. Она также показала новые фото, передает NUR.KZ.

Фариза призналась, что отдых в Америке удался. Ей удалось увидеть три красивых города - Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

"Ну что, пора собирать чемодан. Это был незабываемый отпуск. New-York - Los Angeles - Las Vegas. Море эмоций. До скорой встречи!" - отметила она.

Фанаты оценили фото и заметили, что Фариза после замужества стала еще краше. Актриса вышла замуж в прошлом году.

"Какая вы красивая", "Вы что, всю улицу купили?", "Вот что значит поддержка мужа, раскрыл красоту Фаризы еще больше! Красавчик Андрей", "Очень трудолюбивая и талантливая актриса", "Огонь", "Шикарная", - отмечено под фото.

Напомним, Фариза Ескермес передала атмосферу Нью-Йорка на новых фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.