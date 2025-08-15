"Как настоящая звезда": Фариза Ескермес передала атмосферу Нью-Йорка на новых фото

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", показала, как проводит время в Нью-Йорке. Кадры она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза решила показать атмосферу Нью-Йорка. И ей это удалось. Кадры были сняты во время ее променада по городу, в момент водной прогулки на яхте. На фото и видео можно также увидеть ее супруга и друзей.

На публикацию отреагировала актриса Асель Садвакасова.

"Вау, красивые, счастливые", - написала она.

Другие подписчики также оставили свои комментарии под публикацией Фаризы.

"Вы передаете картину мира, любви, путешествий так тонко, просто желаю вам счастья и благодарю за ваше творчество", "Город велик, но вы - ярче", "Настолько классно передаете атмосферу и вот этот вайб NY, что хочется тоже его посетить", "На ваших фото сияет не только Нью-Йорк, но и ваш внутренний свет, и даже в таком огромном городе вы выглядите, как настоящая звезда", - отметили в Сети.

Ранее Фариза Ескермес показала фото с Мальдив.

