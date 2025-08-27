"Я, ты и Стамбул": Say Mo поделилась фото с молодым человеком
Казахстанская исполнительница Say Mo показала, как отдыхает в Стамбуле. Она намекнула, что находится там не одна, а с молодым человеком, лицо которого не показала, передает NUR.KZ.
Новые фотографии Say Mo разместила в карусели своего Instagram. На них можно увидеть певицу, которая запечатлелась в нежном шелковом платье цвета морской пены и белой накидке, в компании молодого человека.
Но лица его не видно ни на одной фотографии. Исполнительница не скрывает своего счастья.
"Я, ты и Стамбул", - многозначительно подписала Say Mo, добавив "зеленое сердечко".
"Выглядите потрясающе", "Она просто шикарна", "Какой отель?", "Желаем только счастья", "Бомбезная", "Нежная", "Красавица", "И что, его совсем никто не видел?" - отметили в Сети.
"Будет предложение руки и сердца?" - поинтересовался кто-то из подписчиков.
"Нет, мы на узату той прилетели", - ответила певица.
Мы писали ранее, что Say Mo в дерзком образе сравнили с Бейонсе.
