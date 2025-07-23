Say Mo в дерзком образе сравнили с Бейонсе

Казахстанская исполнительница Say Mo разместила серию новых фотографий в Instagram-аккаунте и получила в свой адрес массу комплиментов от преданных фанатов, передает NUR.KZ.

Молдир запечатлелась в футболке, светлых шортах, колготках в сеточку и высоких черных ботфортах. Образ завершила бейсболка и перчатки. Примечательно, что певица на этих фото с длинными пепельными волосами.

Say Mo не стала комментировать снимки, а лишь добавила забавные смайлики. Фанаты тут же отреагировали на ее фото и оставили свои восторженные отзывы в комментариях под публикацией.

"Горячая Моля", "Почему она такая красивая", "Для меня это молодая Beyonce", "Вау, платиновая Say Mo", "Хочу такие сапоги", "Это не твои волосы?" - пишут ей в соцсети.

Ранее Say Mo рассказала, какой подарок получила от любимого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.