Say Mo в дерзком образе сравнили с Бейонсе
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Казахстанская исполнительница Say Mo разместила серию новых фотографий в Instagram-аккаунте и получила в свой адрес массу комплиментов от преданных фанатов, передает NUR.KZ.
Молдир запечатлелась в футболке, светлых шортах, колготках в сеточку и высоких черных ботфортах. Образ завершила бейсболка и перчатки. Примечательно, что певица на этих фото с длинными пепельными волосами.
Say Mo не стала комментировать снимки, а лишь добавила забавные смайлики. Фанаты тут же отреагировали на ее фото и оставили свои восторженные отзывы в комментариях под публикацией.
"Горячая Моля", "Почему она такая красивая", "Для меня это молодая Beyonce", "Вау, платиновая Say Mo", "Хочу такие сапоги", "Это не твои волосы?" - пишут ей в соцсети.
Ранее Say Mo рассказала, какой подарок получила от любимого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268105-say-mo-v-derzkom-obraze-sravnili-s-beyonse/
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