Агата Муцениеце вновь стала невестой: актриса получила предложение руки и сердца

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, снова стала невестой - она ответила согласием на предложение руки и сердца, передает NUR.KZ.

Об этом Агата сообщила в соцсети. Она также выложила фото, на котором запечатлелась вместе с возлюбленным на фоне заката. В руках у Агаты букет цветов.

"Я сказала "Да", - отметила она.

Избранником Муцениеце стал 41-летний певец и музыкант Петр Дранга.

"Агата, прекрасная душа, замечательный человек, шикарная женщина, прекрасная подруга! Очень рада за тебя!", "Я так счастлива, как будто сама замуж за Дрангу вышла", "Боже, как я счастлива, слов моих нет, чтобы выразить радость на вас", "Боже, какая пара! Счастья вам", - написали пользователи соцсети под публикацией.