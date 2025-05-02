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Агата Муцениеце вновь стала невестой: актриса получила предложение руки и сердца

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, снова стала невестой - она ответила согласием на предложение руки и сердца, передает NUR.KZ.

Об этом Агата сообщила в соцсети. Она также выложила фото, на котором запечатлелась вместе с возлюбленным на фоне заката. В руках у Агаты букет цветов.

"Я сказала "Да", - отметила она.

Избранником Муцениеце стал 41-летний певец и музыкант Петр Дранга.

"Агата, прекрасная душа, замечательный человек, шикарная женщина, прекрасная подруга! Очень рада за тебя!", "Я так счастлива, как будто сама замуж за Дрангу вышла", "Боже, как я счастлива, слов моих нет, чтобы выразить радость на вас", "Боже, какая пара! Счастья вам", - написали пользователи соцсети под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2241450-agata-muceniece-vnov-stala-nevestoy-aktrisa-poluchila-predlozhenie-ruki-i-serdca/