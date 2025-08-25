"Ойбай, он же такой молодой!": Сиви Махмуди появилась с парнем и вызвала обсуждение в Сети
Казахстанская певица и актриса Сиви Махмуди, исполнительница хита "Кел жаным", появилась на новом видео с молодым человеком и вызвала бурное обсуждение в соцсети, передает NUR.KZ.
Мать троих детей Сиви Махмуди запечатлелась с молодым человеком по имени Амир Кайсар. Фоном звучит песня в исполнении супруги Турсынбека Кабатова, певицы Молдир Мукановой "Арамызда қалсын бәрі".
"Это кадры из кино или из жизни?" - задала вопрос подписчикам Сиви.
Романтическое видео стало предметом обсуждения пользователей соцсети.
"Любви все возрасты покорны", "Пусть кино или жизнь, но каждая женщина заслуживает счастья", "Вообще-то они идут друг другу", "Красавчик", "Ойбай, он же такой молодой!", "Видно, что в жизни - красивые и счастливые", "Не отставайте, если энергии хватает, дерзайте, девчата!" - написали под видео.
Недавно Сиви Махмуди сделала неожиданное заявление - она отметила, что "пожила для совести, а теперь хочет для радости". О своем разводе певица сообщила в декабре 2021 года.
