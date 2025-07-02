"Для совести пожила, теперь хочу для радости": Сиви Махмуди сделала неожиданное заявление

Казахстанская певица и актриса Сиви Махмуди, исполнительница хита "Кел жаным", разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии и сделала заявление, передает NUR.KZ.

Артистка отметила, что теперь желает жить для себя.

"Для совести уже пожила... Теперь хочу для радости!" - отметила она.

На фото Сиви Махмуди запечатлелась в полупрозрачном эффектном леопардовом наряде и черных солнцезащитных очках, демонстрируя прекрасную фигуру. Длинные волосы певица распустила и нанесла легкий макияж. Жаркие снимки она сделала в Дубае.

Фанаты забросали Сиви смайликами в виде красных сердец и огня. Публикация набрала свыше 5 тысяч "лайков".

"Супер", "Красотка", "Люблю тебя", "Прекрасно", "Фигура!", "Огонь", - отреагировали восхищенные фанаты под фото Сиви в соцсети.