"Для совести пожила, теперь хочу для радости": Сиви Махмуди сделала неожиданное заявление
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Казахстанская певица и актриса Сиви Махмуди, исполнительница хита "Кел жаным", разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии и сделала заявление, передает NUR.KZ.
Артистка отметила, что теперь желает жить для себя.
"Для совести уже пожила... Теперь хочу для радости!" - отметила она.
На фото Сиви Махмуди запечатлелась в полупрозрачном эффектном леопардовом наряде и черных солнцезащитных очках, демонстрируя прекрасную фигуру. Длинные волосы певица распустила и нанесла легкий макияж. Жаркие снимки она сделала в Дубае.
Фанаты забросали Сиви смайликами в виде красных сердец и огня. Публикация набрала свыше 5 тысяч "лайков".
"Супер", "Красотка", "Люблю тебя", "Прекрасно", "Фигура!", "Огонь", - отреагировали восхищенные фанаты под фото Сиви в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2261571-dlya-sovesti-pozhila-teper-hochu-dlya-radosti-sivi-mahmudi-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie/
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