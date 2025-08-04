"Путешествие в детство": Динара Сатжан повторила архивные фото с родными

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан, автор и ведущая The DS' Show, повторила кадры, снятые много лет назад с ее родственниками, и умилила пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Теледива призналась, что ей дороги встречи с родными и близкими людьми.

"Каждая поездка в Караганду и Жанаарку - это встречи с родственниками. Мы можем часами пить чай. Вспоминать детство. Пересматривать альбомы с черно-белыми фотографиями. Вспоминать нашу апашку. Такие моменты очень сильно наполняют энергией! Силой рода", - написала Динара.

Она повторила фото, снятые много лет назад. Получилось очень трогательно и мило. Подписчики тут же отреагировали на публикацию.

"Динара, ты - копия мамы, а Диана - твоя копия!", "Как прекрасно встречаться с родней, какой хороший пример детям вы подаете", "Вы похожи на маму, а ваша дочь на вас", "Путешествие в детство", "Так классно, до слез", - растрогались фанаты.

Ранее Динара Сатжан повторила опасный тренд в соцсети.

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