"Смелая и креативная женщина": Динара Сатжан повторила опасный тренд в соцсети

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан решила повторить популярный, но довольно опасный тренд в соцсети. Она показала подписчикам, как проходили съемки, передает NUR.KZ.

На видео Динара сидит на одной ноге на шаткой конструкции из вазы и сундука и деловито пьет чай. Тренд, который журналистка решила повторить, набирает популярность в Сети. Однако он требует особой смелости. Динара показала, как проходили съемки и кто ей помогал за кадром.

"Честно говоря, опасный тренд", - отметила она.

"Капец риск, но сделала же. Сначала увидела результат отдельно - вау, теперь вижу, как это делалось. Круто!", "В этом видео не пострадала не одна посуда", "Восторг! Красивая, умная, всегда впереди, вы крутая", "Смелая, креативная женщина", - отреагировали ее подписчики.

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