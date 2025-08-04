Крутой поблагодарил Димаша за приглашение на "ұзату той" его сестры

Композитор Игорь Крутой принял участие в семейном торжестве Димаша Кудайбергена, а после отреагировал на трогательное обращение Димаша в соцсети, передает NUR.KZ.

Игорь Крутой стал почетным гостем на торжественном мероприятии в семье Димаша - проводах его сестры Раушан, которая стала невестой.

Он поздравил молодых и аккомпанировал Димашу на рояле, когда певец исполнил его авторскую песню "Любовь уставших лебедей".

Казахстанский артист поблагодарил маэстро в соцсети за то, что он был с ними в этот важный и трогательный день.

"Ваш приезд стал для нас настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой.

Мы всегда знали Вас как великого композитора, но мне особенно дорого то, что в Вас живет еще и большой человек с сердцем, открытым к ближним. Спасибо за дружбу — и в музыке, и в жизни", - отметил Димаш.

Крутой, в свою очередь, поблагодарил Димаша за приглашение.

"Дорогой Димашик, спасибо огромное за приглашение в такой торжественный и трогательный для вашей семьи день быть с вами! Счастья молодым и всей вашей семье! С уважением Игорь Крутой", - отмечено в сообщении.

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