Крутой поблагодарил Димаша за приглашение на "ұзату той" его сестры
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Композитор Игорь Крутой принял участие в семейном торжестве Димаша Кудайбергена, а после отреагировал на трогательное обращение Димаша в соцсети, передает NUR.KZ.
Игорь Крутой стал почетным гостем на торжественном мероприятии в семье Димаша - проводах его сестры Раушан, которая стала невестой.
Он поздравил молодых и аккомпанировал Димашу на рояле, когда певец исполнил его авторскую песню "Любовь уставших лебедей".
Казахстанский артист поблагодарил маэстро в соцсети за то, что он был с ними в этот важный и трогательный день.
"Ваш приезд стал для нас настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой.
Мы всегда знали Вас как великого композитора, но мне особенно дорого то, что в Вас живет еще и большой человек с сердцем, открытым к ближним. Спасибо за дружбу — и в музыке, и в жизни", - отметил Димаш.
Крутой, в свою очередь, поблагодарил Димаша за приглашение.
"Дорогой Димашик, спасибо огромное за приглашение в такой торжественный и трогательный для вашей семьи день быть с вами! Счастья молодым и всей вашей семье! С уважением Игорь Крутой", - отмечено в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2271822-krutoy-poblagodaril-dimasha-za-priglashenie-na-zatu-toy-ego-sestry/
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