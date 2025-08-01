Альмира Турсын поделилась фото с пляжа во Вьетнаме

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", отправилась во Вьетнам и поделилась в соцсети фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.

Альмира разместила ряд солнечных фото в карусели. На них она запечатлелась на пляже у моря, а также у бассейна. Она призналась, что ей нравится отдых во Вьетнаме.

"Отпускное настроение включено. Уже в третий раз во Вьетнаме! Мне здесь красиво и спокойно! Нравится климат, море, добрые люди, сервис, соотношение цены и качества!" - призналась Альмира.

"Какая же красивая! Как ни крути, женщина в естественном своем обличии великолепна всегда", "Томирис", "Естественная красота", "Великолепно", "С детьми очень удобно отдыхать", - написали под публикацией пользователи Instagram.

Немногим ранее Альмира Турсын удивила фанатов необычным образом.

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