Альмира Турсын поделилась фото с пляжа во Вьетнаме
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Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", отправилась во Вьетнам и поделилась в соцсети фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.
Альмира разместила ряд солнечных фото в карусели. На них она запечатлелась на пляже у моря, а также у бассейна. Она призналась, что ей нравится отдых во Вьетнаме.
"Отпускное настроение включено. Уже в третий раз во Вьетнаме! Мне здесь красиво и спокойно! Нравится климат, море, добрые люди, сервис, соотношение цены и качества!" - призналась Альмира.
"Какая же красивая! Как ни крути, женщина в естественном своем обличии великолепна всегда", "Томирис", "Естественная красота", "Великолепно", "С детьми очень удобно отдыхать", - написали под публикацией пользователи Instagram.
Немногим ранее Альмира Турсын удивила фанатов необычным образом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2271327-almira-tursyn-podelilas-foto-s-plyazha-vo-vetname/
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