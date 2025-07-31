Альмира Турсын удивила фанатов необычным образом

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", устроила "леденящую" фотосессию и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда "Томирис" любит экспериментировать с образами. Не этот раз Альмира запечатлелась в сияющем платье с распущенными волосами и макияжем с эффектом льдинок сидя у "ледяных стен".

Необычный образ актрисы стал еще более выразительным, когда она пристально посмотрела в камеру.

"Вот вам холодок в жаркий денек", - отметила она.

Фанаты актрисы тут же отреагировали на ее перевоплощение и щедро одарили публикацию "лайками" и "красными сердечками".

"Лучшая!", "Выглядит опасно", "Красивая женщина", "Особенная", "Красивый образ", "Всегда прекрасна", "Желаю Альмире творческих успехов в кинематографе", - отмечено под видео.

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