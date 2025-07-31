Альмира Турсын удивила фанатов необычным образом
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Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", устроила "леденящую" фотосессию и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.
Звезда "Томирис" любит экспериментировать с образами. Не этот раз Альмира запечатлелась в сияющем платье с распущенными волосами и макияжем с эффектом льдинок сидя у "ледяных стен".
Необычный образ актрисы стал еще более выразительным, когда она пристально посмотрела в камеру.
"Вот вам холодок в жаркий денек", - отметила она.
Фанаты актрисы тут же отреагировали на ее перевоплощение и щедро одарили публикацию "лайками" и "красными сердечками".
"Лучшая!", "Выглядит опасно", "Красивая женщина", "Особенная", "Красивый образ", "Всегда прекрасна", "Желаю Альмире творческих успехов в кинематографе", - отмечено под видео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2270730-almira-tursyn-udivila-fanatov-neobychnym-obrazom/
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