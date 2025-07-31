Супруга Али Окапова показала сказочные фото с цветущими лотосами
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Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, показала ряд атмосферных фото с лотосами из Атырауской области, куда уехала с сыном, передает NUR.KZ.
Солнечные и атмосферные фото появились на страничке Акерке Буркитбай в Instagram. На них она запечатлелась на фоне цветущих розовых лотосов вместе с маленькими сыном Зейном.
Малыш на одном из фото надел мамины солнцезащитные очки, что умилило его маму. Фото передают теплоту и радость.
"Чистота, спокойствие, глубина", - отметила она. Акерке добавила хештеги "Лотос", "Ганюшкино". К слову, сейчас аул носит название Курмангазы.
Подписчики отреагировали на невероятной красоты снимки и оставили смайлики в виде сердец.
"Как красиво на фоне этих прекрасных цветов", "Мой родной край", - написали в Сети.
Ранее атмосферные фото Акерке Буркитбай из Атырауской области восхитили Казнет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2270745-supruga-ali-okapova-pokazala-skazochnye-foto-s-cvetushchimi-lotosami/
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