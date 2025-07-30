Атмосферные фото Акерке Буркитбай из Атырауской области восхитили Казнет

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, поделилась в соцсети колоритными фото из аула Курмангазы в Атырауской области, передает NUR.KZ.

"В ауле", - лаконично подписала фото Акерке, на которых запечатлелась с сыном и братишкой, и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Фото, навеянные спокойствием и колоритом сельской атмосферы, пришлись по душе ее подписчикам. Они оставили комментарии под снимками.

"Братишка у вас красавчик и вы тоже", "Видны благородные корни", "Какая красивая территория, какой красивый пейзаж", "Будьте счастливы, пусть ваша семья всегда будет опорой вам! Восхищаюсь вашей искренностью и красотой", "Какое прекрасное зрелище", "Село Ганюшкино теперь называется Курмангазы", "Ничто не сравнится с родными краями", - написали в Сети.

Недавно Али Окапов показал кадры из Грузии, где побывал с женой и друзьями.

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