"Волшебная страна": Али Окапов показал кадры из Грузии

Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показал в соцсети фото из Грузии, куда недавно ездил с женой и друзьями, передает NUR.KZ.

На фото Али запечатлелся на фоне красивой природы Тбилиси, а также во время прогулок по городу. Рядом с ним - его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай. Отметим, что супруги посетили концерт Джастина Тимберлейка. Али является его фанатом вот уже четверть века.

"Спустя 25 лет я наконец его увидел. Это непередаваемое чувство, ребята. И я настоятельно рекомендую - ходите на концерты.

Кстати, благодаря концерту я впервые побывал в Грузии! Волшебная страна. Я обязательно вернусь и постараюсь изучить и познакомиться лучше.

Ну и, вы, наверное, не знаете, но я абсолютный ноль в монтаже видео и трендах. Поэтому это видео не было бы возможным без Акерке. Клевая была поездка, я увидел кумира, открыл новую страну", - написал он.

Вместе с Али и Акерке в Грузию отправились их лучшие друзья - Тимур и Лаура Балымбетовы.

Напомним, Али Окапов показал, какой сюрприз устроили ему домочадцы.

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