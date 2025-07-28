"Волшебная страна": Али Окапов показал кадры из Грузии
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Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показал в соцсети фото из Грузии, куда недавно ездил с женой и друзьями, передает NUR.KZ.
На фото Али запечатлелся на фоне красивой природы Тбилиси, а также во время прогулок по городу. Рядом с ним - его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай. Отметим, что супруги посетили концерт Джастина Тимберлейка. Али является его фанатом вот уже четверть века.
"Спустя 25 лет я наконец его увидел. Это непередаваемое чувство, ребята. И я настоятельно рекомендую - ходите на концерты.
Кстати, благодаря концерту я впервые побывал в Грузии! Волшебная страна. Я обязательно вернусь и постараюсь изучить и познакомиться лучше.
Ну и, вы, наверное, не знаете, но я абсолютный ноль в монтаже видео и трендах. Поэтому это видео не было бы возможным без Акерке. Клевая была поездка, я увидел кумира, открыл новую страну", - написал он.
Вместе с Али и Акерке в Грузию отправились их лучшие друзья - Тимур и Лаура Балымбетовы.
Напомним, Али Окапов показал, какой сюрприз устроили ему домочадцы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2269737-volshebnaya-strana-ali-okapov-pokazal-kadry-iz-gruzii/
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