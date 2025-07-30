Праздник в семье Баян Алагузовой: дочь продюсера получила зарубежный диплом (фото, видео)

Средняя дочь казахстанского продюсера и актрисы Баян Алагузовой Айару отметила получение диплома в кругу близких людей - девушка училась в Америке, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова разместила фото с дочерьми, а также свой мамой, снятое во время праздничного ужина по случаю получения зарубежного диплома Айару. Его с гордостью держит в руках бабушка выпускницы.

"Я как будто сама закончила универ, радости моей нет предела. Поздравляю доченьку мою Айару с окончанием университета! Горжусь, люблю, восхищаюсь и желаю только счастья", - подписала фото Баян Максаткызы.

Поздравить Айару пришла телеведущая Динара Сатжан. Ее дружба с Баян Алагузовой длится больше 20 лет. Она разместила в своем блоге видео с праздничного мероприятия.

"21 год назад мы познакомились с Баян Максаткызы в роддоме. В тот день Баян родила Айару. Как быстро летит время. Это же было вчера.

А сегодня мы празднуем твой диплом! Айару, жаным! Ты чиста, скромна, начитана, образована. Твоя взрослая жизнь только начинается. Светлого пути!

Впереди большой жизненный путь! Я уверена, что у тебя все получится, потому что есть план, цели и сила воли! Мы тебя любим!" - написала она.

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