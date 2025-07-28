"Одна - мамина копия, другая - папина": сидящие в юрте дочери Баян Алагузовой умилили Сеть

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в соцсети младших дочерей - Алису и Алму, которым чуть меньше года. Девочек запечатлели в юрте, передает NUR.KZ.

Алиса и Алма, сидящие в юрте на войлочном ковре, украшенном традиционными орнаментами, с музыкальными инструментами в руках умилили подписчиков Баян Алагузовой.

Она не стала писать комментарий, а лишь оставила смайлики в виде клубники и яблока, а также красных сердец. Пользователи соцсети тут же отметили, на кого похожи девочки.

"Так хочется этих малышек обнять, сидят так мило, сладуси", "Куколки! До чего сладкие! Алиса - мамина копия, Алмуся - папина!", "Мини-версии Баян и Турсена", "Действительно, одна на маму, другая на папу похожи", "Принцессы", - пишут в Сети.

Отметим, что Баян Алагузова рассказала ранее, что ее семья готовится отметить первый год рождения девочек, которые появились на свет в августе прошлого года с разницей в 15 дней.

Напомним, Баян Алагузова ответила, имеет ли любимицу среди дочерей.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.