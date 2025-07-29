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      "Мужчина - это не про силу в кулаке": Давлетяров поразмышлял о семейных отношениях

      Опубликовано:

      Арман Давлетяров
      Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

      Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров затронул тему домашнего насилия - он заявил, что мужчина никогда не должен поднимать руку на женщину, передает NUR.KZ.

      Новый пост медиаменеджера заставил задуматься его подписчиков.

      "Никогда не поднимай голос. Тем более — руку на свою женщину, на супругу, подругу, мать своих детей. Даже когда кажется, что ты прав. Даже когда скандалит, кричит, обвиняет.

      Потому что за этим почти всегда не гнев, а боль. Не агрессия, а отчаяние. Не борьба с тобой, а, возможно, борьба за тебя.

      Если женщина скандалит — смотри глубже. Это не про "она не права". Это про то, что ты, возможно, давно не рядом. Не слышишь. Не видишь, что ей одиноко, страшно, невыносимо быть с кем-то, кто рядом телом, но далеко душой", - отметил Арман Давлетяров.

      Он добавил, что мужчина должен уметь слышать и слушать.

      "Мужчина — это не про силу в кулаке. Это про зрелость и чуткость. Про способность не защищаться, а обнять. Не замыкаться, а услышать. Настоящий мужчина умеет быть первым, кто скажет: "Прости. Давай начнем заново". Даже если в его глазах — вина не его. Потому что любовь — это не про "кто виноват", а про "что мы можем спасти", - продолжил он.

      Арман уверен, что не бывает побед в разрушенных отношениях. Бывает упущенный шанс понять и быть понятым.

      "Потому что мужчина — это не громкий голос, а тихая сила, которая любит и бережет. А вы умеете заглядывать за крик — в боль? Прощать раньше, чем обвинять? Быть тем, кто остается, когда другие уходят?" - спросил он пользователей соцсети.

      "Какие правильные слова, Арман! Спасибо вам большое за это", "Ну если бы все мужчины еще понимали бы смысл ваших слов", "Мудро сказано", "Золотые слова, мужчины, берегите своих женщин", "К сожалению, не все мужчины могут быть зрелыми", "Женщины, берегите своих хороших мужчин", - отметили комментаторы в соцсети.

      Ранее Арман Давлетяров рассказывал, что у него заболели дети.

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