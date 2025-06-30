"Как только жена уехала - все началось": Давлетяров рассказал, что у него заболели дети
Опубликовано:
Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал, какое важное место в его жизни занимает любимая супруга Мавжуда, передает NUR.KZ.
Арман отметил, что остался дома с пятью детьми. Супруга же улетела к родителям.
"Лето. Каникулы. Мы вместе: готовим, смеемся, играем, ходим в театры, музеи, убираемся во дворе. Но чем дольше ее нет, тем отчетливее чувствуется: в доме стало по-другому.
Стало пусто. Ее не хватает. Не потому, что тяжело. А потому что с ней — по-другому. Теплее. Спокойнее", - написал он.
Давлетяров отметил, что "женщина в семье — это не про обязанности. Это про атмосферу и любовь, которые она приносит просто тем, что рядом".
"Семья — это когда мама рядом. Просто рядом с нами. Жду. Потому что с ее возвращением возвращается гармония", - рассказал он.
Арман также поведал, что ему сейчас нелегко, потому что дети приболели.
"На сегодняшний день, перед ее возвращением, я имею следующее: у меня дома — лазарет. Один ребенок сломал руку, в гипсе. У другого — температура, простыл.
Третьему вызывали скорую ночью: защемление нерва после занятий спортом, ездим по врачам, лечимся. У четвертого воспалилась десна, и 2 зуба пришлось удалить. У пятого появилась сыпь — дерматолог, мази, наблюдение. Как вам такое? И все это — в течение недели.
Как только Мавжуда уехала — все и началось. Сразу. Со всеми. При мне. Ей, конечно, мы ничего не сказали, что бы не беспокоить, делаем вид, что все отлично. Она сегодня ночью прилетает. И ее ждет… такой "сюрприз", - отметил он.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2260638-kak-tolko-zhena-uehala-vse-nachalos-davletyarov-rasskazal-chto-u-nego-zaboleli-deti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах