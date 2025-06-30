"Как только жена уехала - все началось": Давлетяров рассказал, что у него заболели дети

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал, какое важное место в его жизни занимает любимая супруга Мавжуда, передает NUR.KZ.

Арман отметил, что остался дома с пятью детьми. Супруга же улетела к родителям.

"Лето. Каникулы. Мы вместе: готовим, смеемся, играем, ходим в театры, музеи, убираемся во дворе. Но чем дольше ее нет, тем отчетливее чувствуется: в доме стало по-другому.

Стало пусто. Ее не хватает. Не потому, что тяжело. А потому что с ней — по-другому. Теплее. Спокойнее", - написал он.

Давлетяров отметил, что "женщина в семье — это не про обязанности. Это про атмосферу и любовь, которые она приносит просто тем, что рядом".

"Семья — это когда мама рядом. Просто рядом с нами. Жду. Потому что с ее возвращением возвращается гармония", - рассказал он.

Арман также поведал, что ему сейчас нелегко, потому что дети приболели.

"На сегодняшний день, перед ее возвращением, я имею следующее: у меня дома — лазарет. Один ребенок сломал руку, в гипсе. У другого — температура, простыл.

Третьему вызывали скорую ночью: защемление нерва после занятий спортом, ездим по врачам, лечимся. У четвертого воспалилась десна, и 2 зуба пришлось удалить. У пятого появилась сыпь — дерматолог, мази, наблюдение. Как вам такое? И все это — в течение недели.

Как только Мавжуда уехала — все и началось. Сразу. Со всеми. При мне. Ей, конечно, мы ничего не сказали, что бы не беспокоить, делаем вид, что все отлично. Она сегодня ночью прилетает. И ее ждет… такой "сюрприз", - отметил он.