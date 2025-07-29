"Красивая семья": Тауекел Мусилим показал видео с женой и тремя сыновьями
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильмов "Брат или брак", "В поисках мамы", разместил в соцсети теплое семейное видео с женой и детьми, передает NUR.KZ.
На кадрах Тауекел и Махаббат прогуливаются с тремя детьми по городу - в начале года у супругов родился третий сын. Они не скрывают, что счастливы вместе.
"В итоге оказалось, что самый главный понт в современном мире - это крепкая семья", - гласит комментарий к видео.
Теплое видео умилило пользователей соцсети. Они пожелали Тауекелю и Махаббат любви и счастья.
"Такая красивая пара. Не скажешь, что Махаббат - мать троих детей", "Как приятно смотреть, радуюсь прям. Желаю вам семейного счастья", "Красивая и гармоничная семья, пусть счастье не покидает вас никогда", - пишут в Сети.
Недавно Тауекел Мусилим и его жена повторили популярный тренд в соцсети и повеселили фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2269809-krasivaya-semya-tauekel-musilim-pokazal-video-s-zhenoy-i-tremya-synovyami/
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