"Красивая семья": Тауекел Мусилим показал видео с женой и тремя сыновьями

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильмов "Брат или брак", "В поисках мамы", разместил в соцсети теплое семейное видео с женой и детьми, передает NUR.KZ.

На кадрах Тауекел и Махаббат прогуливаются с тремя детьми по городу - в начале года у супругов родился третий сын. Они не скрывают, что счастливы вместе.

"В итоге оказалось, что самый главный понт в современном мире - это крепкая семья", - гласит комментарий к видео.

Теплое видео умилило пользователей соцсети. Они пожелали Тауекелю и Махаббат любви и счастья.

"Такая красивая пара. Не скажешь, что Махаббат - мать троих детей", "Как приятно смотреть, радуюсь прям. Желаю вам семейного счастья", "Красивая и гармоничная семья, пусть счастье не покидает вас никогда", - пишут в Сети.

Недавно Тауекел Мусилим и его жена повторили популярный тренд в соцсети и повеселили фанатов.

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